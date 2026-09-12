Новий раунд переговорів щодо миру в Україні може відбутися на початку жовтня, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов переконаний, що найближчий раунд переговорів щодо миру в Україні може відбутися на початку жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Буданов розповів під час участі у Ялтинській європейській стратегії – 2026.

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Що відомо

За словами Буданова, новий раунд переговорів стосуватиметься поступового зменшення повітряних ударів. Він наголосив, що важливо, щоб участь у переговорах брали США та Європа.

"Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що із цим робити. Чекаємо", – сказав Буданов.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

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