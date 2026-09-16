Польща вимагає участі у мирних переговорах щодо України: Сікорський пояснив причини

Польща наполягає на участі у мирних переговорах щодо завершення війни РФ проти України, оскільки їхні результати безпосередньо впливатимуть на польську безпеку. Варшава вважає найбільш прийнятним європейським форматом переговорів так звану Е5.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Сікорський, Польща має безпосередні безпекові інтереси у питанні майбутнього мирного врегулювання, оскільки межує і з Україною, і з Росією.

"Ми також доставляємо 95% усієї допомоги Україні і забезпечуємо безпеку хабу в Ясьонці, без якого ви б не мали цієї допомоги. Також результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу", – заявив глава польського МЗС.

Сікорський також наголосив на оборонному потенціалі Польщі. За його словами, країна витрачає близько $50 млрд на рік безпосередньо на оборону та має більше танків і боєготових бригад, ніж Німеччина, Франція та Велика Британія разом узяті.

"Тож – так, ми вважаємо, що з нами мають радитися", – додав міністр.

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Серед можливих форматів переговорів Варшава віддає перевагу так званій "європейській п’ятірці" – Е5, яка представляє різні частини Європи.

"Часи, коли Західна Європа самостійно визначала безпеку Східної Європи, мають залишитися в історії, як поганий приклад", – наголосив Сікорський.

Раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні також закликав залучити Польщу та Італію до переговорного процесу щодо України, а не обмежувати європейське представництво Францією, Німеччиною та Великою Британією.

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