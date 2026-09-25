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Новини Тристоронні перемовини в ОАЕ
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США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Зеленський про тристоронню зустріч

Сполучені Штати запропонували Об’єднані Арабські Емірати як місце для проведення тристоронньої зустрічі з Україною та Росією.

Про це у коментарі журналістам розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна чекає від США пропозиції щодо дати.

Що стосується місця проведення зустрічі – США запропонували Об’єднані Арабські Емірати.

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Що передувало?

  • 24 вересня видання ZN.UA з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомило, що сьогодні у США може відбутися тристороння зустріч.
  • Зазначалося, що Україну представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, США — посланці американського лідера Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а Росію - спецпосланець російського диктатора Кирило Дмітрієв, який вилетів до Штатів.
  • Головним пунктом обговорення, як писало видання, буде енергетичне перемир’я - як сторони його трактують і способи контролю за його дотриманням. За інформацією джерела, російська сторона наполягатиме, щоб у рамках енергетичного перемир’я розглядали й питання вільного судноплавства і тіньового флоту, що експортує російську нафту.
  • Пізніше в Офісі президента не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронню зустріч України, РФ та США з приводу енергетичного перемирʼя.

Нагадаємо, остання зустріч у тристоронньому форматі за участю переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни відбулася в лютому 2026 року.

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ОАЕ (269) перемовини (3894) росія (47955) США (22712)
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Топ коментарі
+14
Може в ОМАНі...
Там Все Знайоме, Рідне...
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25.09.2026 11:57 Відповісти
+7
зеленський без преставників ЄС та Великої Британій ,не має право по лічкі зустрічатися та вирішувати долю України !!! ПРОСРОЧЕНИЙ 🤡 !!! ...
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25.09.2026 12:09 Відповісти
+6
Цікаво, а чому не на Марсі? Всіх трьох долбо...ів туди відправити, а забрати забути.


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25.09.2026 17:02 Відповісти

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