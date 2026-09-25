США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Сполучені Штати запропонували Об’єднані Арабські Емірати як місце для проведення тристоронньої зустрічі з Україною та Росією.

Про це у коментарі журналістам розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна чекає від США пропозиції щодо дати.

Що стосується місця проведення зустрічі – США запропонували Об’єднані Арабські Емірати.

Також читайте: Путін заявив, що Україна зриває мирні переговори з РФ, і назвав країну "диктатурою"

Що передувало?

24 вересня видання ZN.UA з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомило, що сьогодні у США може відбутися тристороння зустріч.

Зазначалося, що Україну представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, США — посланці американського лідера Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а Росію - спецпосланець російського диктатора Кирило Дмітрієв, який вилетів до Штатів.

Головним пунктом обговорення, як писало видання, буде енергетичне перемир’я - як сторони його трактують і способи контролю за його дотриманням. За інформацією джерела, російська сторона наполягатиме, щоб у рамках енергетичного перемир’я розглядали й питання вільного судноплавства і тіньового флоту, що експортує російську нафту.

Пізніше в Офісі президента не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронню зустріч України, РФ та США з приводу енергетичного перемирʼя.

Нагадаємо, остання зустріч у тристоронньому форматі за участю переговорних команд України, США та Росії щодо завершення війни відбулася в лютому 2026 року.

Також читайте: США запропонували три кроки для деескалації: енергетичне перемир’я, зерновий коридор та тристоронню зустріч, - Зеленський