Китай передает России дроны-ждуны, которые подлетают к окнам и ждут людей, - Зеленский
Китай делится с Россией новыми технологиями, связанными с использованием дронов. В частности, передает беспилотники, которые могут подлетать прямо к окну дома, зависать там и ждать, когда появятся люди.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
О применении таких дронов в Украине
Зеленский отметил, что россияне уже пытались использовать эти технологии на территории Украины. По его словам, речь идет о небольших дронах, которые проходят практическую отработку в условиях войны.
"Среди примеров - беспилотник, который залетает в окно, зависает внутри и атакует, когда в помещение заходят люди. Проблема в том, что Китай очень близок к таким технологиям и поделится ими с Россией. И это правда: они уже начали это делать. Если говорить очень точно - это происходит непосредственно на территории Украины. Уже было несколько случаев, когда они пытались применить эту новую технологию - не массово, но они движутся в этом направлении, проходят этап подготовки и практических испытаний", - рассказал президент.
О сроках и контактах в сфере технологий
Зеленский заявил, что Китай поддерживает контакты с Россией по поводу таких технологий, и Украина ожидает, что в конце декабря или в январе их могут передать России.
- Президент подчеркнул, что США также располагают соответствующими технологиями, и сообщил, что уже частично обсудил этот вопрос с Илоном Маском.
"Мы уже говорили с Илоном; наши команды должны обсудить этот вопрос. Я считаю, что это важно", - сказал Зеленский.
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Мова оригіналу: китайська
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ООН стала найневдалішою організацією.