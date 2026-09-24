Китай передає Росії дрони-ждуни, які підлітають до вікон та чекають на людей, - Зеленський

Китай ділиться з Росією новими технологіями, пов'язаними з використанням дронів. Зокрема, передає безпілотники, які можуть підлітати безпосередньо до вікна будинку, зависати там і чекати, коли з'являться люди.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Про застосування таких дронів в Україні

Зеленський зазначив, що технології росіяни вже намагалися використовувати на території України. За його словами, наразі йдеться про невеликі дрони, які проходять практичне відпрацювання в умовах війни.

"Серед прикладів — безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди. Проблема в тому, що Китай дуже близький до таких технологій і поділиться ними з Росією. І це правда: вони вже почали це робити. Якщо говорити дуже точно — це відбувається безпосередньо на території України. Вже було кілька випадків, коли вони намагалися застосувати цю нову технологію — не масово, але вони рухаються в цьому напрямку, проходять етап підготовки та практичного випробування", — розповів президент.

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Про терміни та контакти щодо технологій

Зеленський заявив, що Китай підтримує контакти з Росією щодо таких технологій, і Україна очікує, що наприкінці грудня або в січні їх можуть передати Росії.

Президент наголосив, що США також мають відповідні технології, і повідомив, що вже частково обговорив це питання з Ілоном Маском.

"Ми вже говорили з Ілоном; наші команди мають обговорити це питання. Я вважаю, що це важливо", — сказав Зеленський.

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