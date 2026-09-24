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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Китай передає Росії дрони-ждуни, які підлітають до вікон та чекають на людей, - Зеленський

шахед

Китай ділиться з Росією новими технологіями, пов'язаними з використанням дронів. Зокрема, передає безпілотники, які можуть підлітати безпосередньо до вікна будинку, зависати там і чекати, коли з'являться люди.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Про застосування таких дронів в Україні

Зеленський зазначив, що технології росіяни вже намагалися використовувати на території України. За його словами, наразі йдеться про невеликі дрони, які проходять практичне відпрацювання в умовах війни.

"Серед прикладів — безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди. Проблема в тому, що Китай дуже близький до таких технологій і поділиться ними з Росією. І це правда: вони вже почали це робити. Якщо говорити дуже точно — це відбувається безпосередньо на території України. Вже було кілька випадків, коли вони намагалися застосувати цю нову технологію — не масово, але вони рухаються в цьому напрямку, проходять етап підготовки та практичного випробування", — розповів президент.

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Про терміни та контакти щодо технологій

Зеленський заявив, що Китай підтримує контакти з Росією щодо таких технологій, і Україна очікує, що наприкінці грудня або в січні їх можуть передати Росії.

  • Президент наголосив, що США також мають відповідні технології, і повідомив, що вже частково обговорив це питання з Ілоном Маском.

"Ми вже говорили з Ілоном; наші команди мають обговорити це питання. Я вважаю, що це важливо", — сказав Зеленський.

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Зеленський Володимир (27144) Китай (3300) росія (47955) дрони (8994) війна в Україні (9310)
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Топ коментарі
+36
Передоз?
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24.09.2026 21:26 Відповісти
+27
Чого ниєш? Звісно Китай продає бо тому що робить навар, а де ж твоя балістика?
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24.09.2026 21:31 Відповісти
+22
以色列战争(Israel wars)
@Israelwaronhama
Мова оригіналу: китайська
Японська прем'єр-міністрка Хіші Санае у промові на Генасамблеї прямо вдарила по болючих точках ООН: Статут ООН досі визначає Німеччину та Японію як ворожі держави, тоді як Китай і Росія, які після Другої світової війни продовжують агресію, вбивства та викрадення життів у масштабах, що значно перевищують Другу світову, залишаються постійними членами Ради Безпеки. ООН, яка ігнорує викрадення органів, проникнення, отруєння та переслідування, вигадує кліматичні, гендерні та глобалізаційні наративи, щоб обдурити світ, - це лише залякування слабких і страх перед сильними, наче вуличні ******** та бандити.

ООН стала найневдалішою організацією.
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24.09.2026 21:47 Відповісти

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