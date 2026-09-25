РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13117 посетителей онлайн
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
3 221 18

Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

дональд,си,трамп,цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальное сообщение китайского правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным китайской стороны, в ходе переговоров лидеры США и КНР обменялись мнениями по поводу международной ситуации и ключевых региональных вопросов.

Среди тем встречи были война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы безопасности на Корейском полуострове.

Кроме того, Си Цзиньпин и Дональд Трамп поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели.

Впереди саммиты АТЭС и "Группы двадцати"

В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В то же время США в этом году проведут саммит "Группы двадцати" (G20) во Флориде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин считает, что Путин может пожалеть о войне против Украины, - FT

В китайском заявлении не уточняется, примут ли Трамп и Си участие в этих мероприятиях.

Си призвал развивать отношения между США и Китаем

По словам китайского лидера, в ходе встречи президенты договорились развивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США".

Си Цзиньпин заявил, что такие отношения, по его мнению, принесут пользу не только народам двух стран, но и людям во всем мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: "Китай и США - великие державы, будем развивать дружбу"

Автор: 

Китай (3443) США (30559) Си Цзиньпин (425) Трамп Дональд (8283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Два хворих старих пердуна щось там вирішують з долями людства....

Чому водити літак або потяг мають психічно і фізично здорові люди до 60 років, а керувати планетою, населеною 8 ярдами людей, можуть ці 80 річні божевільні фріки?
показать весь комментарий
25.09.2026 07:00 Ответить
+6
Так я про те ж саме: чому пілота, машиніста, тощо, які відповідають за життя лише 300-1000 людей, всебічно перевіряють перед допуском до роботи, а президентів (теж посада, не пожиттєвий титул) тримають, поки прилюдно в штани срати не починають?
показать весь комментарий
25.09.2026 07:35 Ответить
+4
Так, але з віком вірогідність збільшується. До речі, адекватність, вміння аналізувати ситуацію, координація рухів, та швидкість реакції не у всіх зникає після 60, але професійні обмеження (саме через загальну вірогідність, а не окремі випадки протилежного) все ж існують. Я взагалі проти підходу 'бачили очі, що купували, тож тепер їжте, хоч повилазьте': має бути механізм відкликання громадою обраних посадовців хоч навіть через півроку каденції, якщо виборці бачать свою помилку (і плювати на викинуті на сміття кошти, втрати через перебування на посаді не підходящих для цього осіб можуть бути значно більшими).
показать весь комментарий
25.09.2026 08:51 Ответить

Загрузка...

 
 