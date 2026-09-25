Трамп и Си обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальное сообщение китайского правительства.

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По данным китайской стороны, в ходе переговоров лидеры США и КНР обменялись мнениями по поводу международной ситуации и ключевых региональных вопросов.

Среди тем встречи были война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и вопросы безопасности на Корейском полуострове.

Кроме того, Си Цзиньпин и Дональд Трамп поддержали проведение региональных встреч в ближайшие недели.

Впереди саммиты АТЭС и "Группы двадцати"

В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В то же время США в этом году проведут саммит "Группы двадцати" (G20) во Флориде.

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В китайском заявлении не уточняется, примут ли Трамп и Си участие в этих мероприятиях.

Си призвал развивать отношения между США и Китаем

По словам китайского лидера, в ходе встречи президенты договорились развивать "конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США".

Си Цзиньпин заявил, что такие отношения, по его мнению, принесут пользу не только народам двух стран, но и людям во всем мире.

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