Трамп і Сі обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду.

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За даними китайської сторони, під час переговорів лідери США та КНР обмінялися думками щодо міжнародної ситуації та ключових регіональних питань.

Серед тем зустрічі були війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та питання безпеки на Корейському півострові.

Крім того, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

Попереду саміти АТЕС і G20

У листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас США цього року проведуть саміт "Групи двадцяти" (G20) у Флориді.

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У китайській заяві не уточнюється, чи братимуть Трамп і Сі участь у цих заходах.

Сі закликав розвивати відносини між США та Китаєм

За словами китайського лідера, під час зустрічі президенти домовилися розвивати "конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США".

Сі Цзіньпін заявив, що такі відносини, на його думку, принесуть користь не лише народам двох країн, а й людям у всьому світі.

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