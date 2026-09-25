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Новини Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
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Трамп і Сі обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході

дональд,сі,трамп,цзіньпін

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду.

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За даними китайської сторони, під час переговорів лідери США та КНР обмінялися думками щодо міжнародної ситуації та ключових регіональних питань.

Серед тем зустрічі були війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та питання безпеки на Корейському півострові.

Крім того, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

Попереду саміти АТЕС і G20

У листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас США цього року проведуть саміт "Групи двадцяти" (G20) у Флориді.

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У китайській заяві не уточнюється, чи братимуть Трамп і Сі участь у цих заходах.

Сі закликав розвивати відносини між США та Китаєм

За словами китайського лідера, під час зустрічі президенти домовилися розвивати "конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США".

Сі Цзіньпін заявив, що такі відносини, на його думку, принесуть користь не лише народам двох країн, а й людям у всьому світі.

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Автор: 

Китай (3300) США (22712) Сі Цзіньпін (452) Трамп Дональд (8320)
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Топ коментарі
+9
Два хворих старих пердуна щось там вирішують з долями людства....

Чому водити літак або потяг мають психічно і фізично здорові люди до 60 років, а керувати планетою, населеною 8 ярдами людей, можуть ці 80 річні божевільні фріки?
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25.09.2026 07:00 Відповісти
+6
Так я про те ж саме: чому пілота, машиніста, тощо, які відповідають за життя лише 300-1000 людей, всебічно перевіряють перед допуском до роботи, а президентів (теж посада, не пожиттєвий титул) тримають, поки прилюдно в штани срати не починають?
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25.09.2026 07:35 Відповісти
+4
Так, але з віком вірогідність збільшується. До речі, адекватність, вміння аналізувати ситуацію, координація рухів, та швидкість реакції не у всіх зникає після 60, але професійні обмеження (саме через загальну вірогідність, а не окремі випадки протилежного) все ж існують. Я взагалі проти підходу 'бачили очі, що купували, тож тепер їжте, хоч повилазьте': має бути механізм відкликання громадою обраних посадовців хоч навіть через півроку каденції, якщо виборці бачать свою помилку (і плювати на викинуті на сміття кошти, втрати через перебування на посаді не підходящих для цього осіб можуть бути значно більшими).
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25.09.2026 08:51 Відповісти

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