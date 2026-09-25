Трамп і Сі обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду.
За даними китайської сторони, під час переговорів лідери США та КНР обмінялися думками щодо міжнародної ситуації та ключових регіональних питань.
Серед тем зустрічі були війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та питання безпеки на Корейському півострові.
Крім того, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.
Попереду саміти АТЕС і G20
У листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас США цього року проведуть саміт "Групи двадцяти" (G20) у Флориді.
У китайській заяві не уточнюється, чи братимуть Трамп і Сі участь у цих заходах.
Сі закликав розвивати відносини між США та Китаєм
За словами китайського лідера, під час зустрічі президенти домовилися розвивати "конструктивні, стратегічні та стабільні відносини між Китаєм і США".
Сі Цзіньпін заявив, що такі відносини, на його думку, принесуть користь не лише народам двох країн, а й людям у всьому світі.
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