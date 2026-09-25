Зеленський просив Трампа обговорити із Сі Цзіньпіном вплив Китаю на Путіна щодо завершення війни

Володимир Зеленський заявив, що просив Дональда Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушити питання війни в Україні та домогтися від китайського лідера впливу на диктатора Путіна.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зустріч Трампа та Сі відбулась. Перед цим у мене була зустріч із президентом США, я підіймав це питання (чи буде питання України обговорюватися на зустрічі лідерів США та Китаю. - Ред.) і просив особисто президента Трампа підняти це питання. Зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни", - розповів Зеленський.

За словами президента, наразі фідбеку щодо цього він не отримав від команди США.

"Розраховую, що отримаю результат цієї частини їхньої бесіди", - додав глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

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