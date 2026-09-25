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Новини Відносини РФ та Китаю Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
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Зеленський просив Трампа обговорити із Сі Цзіньпіном вплив Китаю на Путіна щодо завершення війни

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: що просив Зеленський?

Володимир Зеленський заявив, що просив Дональда Трампа під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушити питання війни в Україні та домогтися від китайського лідера впливу на диктатора Путіна.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зустріч Трампа та Сі відбулась. Перед цим у мене була зустріч із президентом США, я підіймав це питання (чи буде питання України обговорюватися на зустрічі лідерів США та Китаю. - Ред.) і просив особисто президента Трампа підняти це питання. Зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни", - розповів Зеленський.

За словами президента, наразі фідбеку щодо цього він не отримав від команди США.

"Розраховую, що отримаю результат цієї частини їхньої бесіди", - додав глава держави.

Читайте: Китай передає Росії дрони-ждуни, які підлітають до вікон та чекають на людей, - Зеленський

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові.

Читайте: США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) Китай (3300) путін володимир (13679) росія (47955) США (22712) Трамп Дональд (8320)
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Топ коментарі
+5
Господи , який же жалюгідний стрілочник, переводить стрілки на інших а я типо в стороні постою до не причому, ти іуда ще за здачу півдня повинен відповісти! І як ти жерло в три горла в буковелі ігноруючи американську розвідку, я думаю вони тобі тим же відплачують, а страждає Україна, геть у відставку імпотент.
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25.09.2026 13:02 Відповісти
+4
Воно просто сситься їх, типо трампон вирішуй за мене з Китаєм я тут постою поряд, белькоче про те що щось партнери повинні, партнери тобі перед повномасштабним вторгенням змусили не реагувати чи що?
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25.09.2026 13:04 Відповісти
+3
А хто з ним говорити буде, там даже трубку не піднімуть, а то й узагалі номер від нього заблокували
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25.09.2026 13:06 Відповісти

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