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Новости Мирные переговоры Встреча Зеленского с Трампом
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"Ложная информация": в ОП прокомментировали информацию Bloomberg о предложении Трампа Зеленскому поехать в Москву

Трамп и Зеленский

В Офисе президента прокомментировали публикацию агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп якобы призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. На Банковой заявили, что это "ложная информация". 

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это ложная информация", — сказал Литвин, комментируя сообщение Bloomberg.

Что предшествовало

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября предложил ему провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тот отклонил предложение.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26000) переговоры (6056) Трамп Дональд (8283) Офис Президента (1963)
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Топ комментарии
+16
Хай їде на московський "голубой огоньок ". Йому раніше ж подобалося.
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25.09.2026 22:15 Ответить
+15
кругом **********, там корейці, тут Bloomberg. Далі буде.
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25.09.2026 22:26 Ответить
+13
Президент Південної Кореї та Блумберг - брешуть

вірте лише Zельоній ОПі з гнидотою литвином та Оманською Гнидою
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25.09.2026 22:28 Ответить

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