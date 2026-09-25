"Ложная информация": в ОП прокомментировали информацию Bloomberg о предложении Трампа Зеленскому поехать в Москву

В Офисе президента прокомментировали публикацию агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп якобы призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. На Банковой заявили, что это "ложная информация".

Об этом в комментарии журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это ложная информация", — сказал Литвин, комментируя сообщение Bloomberg.

Что предшествовало

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября предложил ему провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тот отклонил предложение.

Читайте также: Офис президента опроверг данные СМИ о встрече Украины, США и РФ по поводу энергетического перемирия