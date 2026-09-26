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Новости Мирные переговоры
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Украина призывает к немедленному прекращению огня, РФ ищет отмазки, - Буданов

буданов

Украинская сторона уже выразила готовность к немедленному прекращению боевых действий. В то же время Кремль открыто игнорирует эти инициативы и ищет новые поводы для отказа от прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью NewsForce.

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Предложение Украины и отказ Кремля

Как подчеркнул он, на данный момент Украина публично сформулировала свое предложение о прекращении боевых действий.

"На данный момент существует очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: Украина призывает к немедленному прекращению огня", - отметил Буданов.

В то же время в Кремле до сих пор не демонстрируют стремления к миру и сопротивляются любым инициативам по прекращению боевых действий. По оценке главы ОП, российская сторона продолжает искать поводы для затягивания войны и отказа от прекращения огня.

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"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", - добавил Буданов.

Глава Офиса президента также обратил внимание на действия России. По его словам, они пока не свидетельствуют о готовности Москвы завершить войну.

В то же время он подчеркнул, что военный конфликт не может длиться бесконечно и в конечном итоге должен завершиться.

"Эта война длится уже слишком долго, и наступит время, когда ей должен прийти конец", - отметил глава ОП.

Роль США в достижении мира

Кроме того, он отметил решающую роль Соединенных Штатов в мирном урегулировании. По его словам, именно дипломатический и политический вес Вашингтона дает Украине реальный рычаг для приближения окончания войны.

"Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы этот мир наступил", - отметил он.

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Буданов Кирилл (670) война в Украине (9259) прекращения огня (473)
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Топ комментарии
+14
Українська сторона вже висловила готовність до негайного припинення бойових дій. Джерело: https://censo
- і саме це , вчергове , дає впевненості ***** , що війну треба продовжувати !
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26.09.2026 15:04 Ответить
+13
Не важливо на чіє прохання - важливий результат . А він такий - кожне таке висловлювання кацапи споиймають як вияв слабкості , а отже - війна буде продовжуватись
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26.09.2026 15:13 Ответить
+10
Навіщо нам припинення вогню? Ми ж майже поставили рф на коліна.
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26.09.2026 15:04 Ответить

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