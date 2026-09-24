"Анкориджські домовленості" більше не є предметом мирних переговорів, - Зеленський

Визнання суверенітету Росії над Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини й Запоріжжя більше не є предметом мирних переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українською громадою у США, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дух Анкориджа" закінчився

Зеленський заявив, що значну роль в мирному переговорному процесі відіграли США.

"На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей "3 + 2", то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда США", — сказав президент.

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Роль ЗСУ

Найвагомішу роль у знятті з порядку денного так званого "духу Анкориджа" відіграли Збройні сили України, впевнений Зеленський.

"На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у "рускіх" немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях — в сотнях, в тисячах", — сказав він.

На думку Зеленського, ситуація на фронті дає Україні можливість не погоджуватися на російські вимоги, які вона "ніколи не прийме в такому форматі".

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Прагнення Путіна

Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін досі прагне окупації всієї України, а не лише Донбасу.

"Але водночас у нас ілюзії немає, що він хоче захоплення, окупації нашої держави в тому чи іншому вигляді, щоб Україна була частиною його держави", — каже він.

Зеленський додав, що мирний процес є складним саме через позицію з боку Москви.

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