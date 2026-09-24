"Анкориджские договоренности" больше не являются предметом мирных переговоров, - Зеленский
Признание суверенитета России над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей больше не является предметом мирных переговоров.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинской громадой в США, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дух Анкориджа" иссяк
Зеленский заявил, что значительную роль в мирном переговорном процессе сыграли США.
"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтралитета Украины и анкориджских договоренностей "3 + 2", - от всего этого переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США", - сказал президент.
Роль ВСУ
Наиболее весомую роль в снятии с повестки дня так называемого "духа Анкориджа" сыграли Вооруженные силы Украины, уверен Зеленский.
"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но каких-либо глобальных прорывов у "русских" нет, а там, где они есть, они обходятся России очень дорого, и эта цена измеряется людьми - сотнями, тысячами", - сказал он.
- По мнению Зеленского, ситуация на фронте дает Украине возможность не соглашаться на российские требования, которые она "никогда не примет в таком формате".
Стремления Путина
Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса.
"Но в то же время у нас нет иллюзий, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина стала частью его государства", - говорит он.
Зеленский добавил, что мирный процесс сложен именно из-за позиции Москвы.
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