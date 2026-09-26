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Новости Мирные переговоры
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Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским, — Трамп

Трамп призвал Зеленского и Путина договориться

Президент США Дональд Трамп призвал президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина "договориться".

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я согласен с Зеленским в том, что мы обсуждаем много разных тем, и по многим из них у нас полное согласие, но знаете, чего я от него хочу — чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним", — сказал Трамп.

Также он выразил надежду, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет заключено в недалеком будущем — возможно, еще "до суровой зимы".

"Я много с ним разговаривал. Он движется в этом направлении, и Путин тоже. Надеюсь, в не слишком отдаленном будущем, возможно, еще до суровой зимы, они заключат соглашение", — отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Анкориджские договоренности" больше не являются предметом мирных переговоров, — Зеленский

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что США предложили Объединенные Арабские Эмираты в качестве места для проведения трехсторонней встречи с Украиной и Россией.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25980) переговоры (6056) путин владимир (21947) Трамп Дональд (8276)
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Топ комментарии
+43
Я хочу шоби літо не кінчалось
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26.09.2026 18:07 Ответить
+40
я хочу, щоб ти завтра здох разом з ****** !
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26.09.2026 18:08 Ответить
+31
пу згоден лише прийняти капітуляцію... так про що з ним домовлятись?
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26.09.2026 18:09 Ответить

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