Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским, — Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина "договориться".
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Я согласен с Зеленским в том, что мы обсуждаем много разных тем, и по многим из них у нас полное согласие, но знаете, чего я от него хочу — чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним", — сказал Трамп.
Также он выразил надежду, что мирное соглашение между Украиной и РФ будет заключено в недалеком будущем — возможно, еще "до суровой зимы".
"Я много с ним разговаривал. Он движется в этом направлении, и Путин тоже. Надеюсь, в не слишком отдаленном будущем, возможно, еще до суровой зимы, они заключат соглашение", — отметил президент США.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что США предложили Объединенные Арабские Эмираты в качестве места для проведения трехсторонней встречи с Украиной и Россией.
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