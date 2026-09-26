Россия не готовится к завершению войны. Путин постоянно находит повод, чтобы не встречаться и не прекращать убийства, — Зеленский. ВИДЕО

Нужно заставить Россию тратить деньги не на смерть, а на что-то другое, чтобы у россиян появилось желание положить конец этой войне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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РФ не готовится к прекращению войны

"Очевидно, россияне не готовятся к прекращению войны. По крайней мере, сейчас. У Путина постоянно находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не проводить трехсторонние переговоры, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать и не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы для ведения войны. Все равно это звучит", — отметил президент.

Он отметил, что недавняя встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом это подтверждает.

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Давление на РФ

Зеленский подчеркнул, что США оценивают ситуацию аналогично.

"Нужно, чтобы у России появилось желание тратить деньги не на смерть, а на что-то другое, чтобы у них там появилось желание закончить эту войну. И над этим мы работаем совместно с Америкой, Европой, Канадой, Японией и многими другими странами мира, которые помогают нам — помогают Украине, помогают нашим людям", — добавил президент.

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Дипломатическая работа

Также президент анонсировал в ближайшие дни и в октябре "большую дипломатическую активность", чтобы изменить ситуацию.

"Но помимо этого, закон Линдси Грэма, другие механизмы давления — все это должно заработать еще активнее", — добавил он.

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