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Новости помощь Украине от США Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
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США готовы выделить 400 млн долларов военной помощи Украине, но без ракет для Patriot, - Reuters

patriot

Администрация Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, которые Конгресс США одобрил на военную помощь Украине в конце прошлого года. Однако ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot в этот пакет не вошли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с планом, передает Цензор.НЕТ.

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Ракеты для Patriot не вошли в пакет

Один из источников уточнил, что военное оборудование в этом пакете не включает ракеты для Patriot, несмотря на то, что Россия продолжает бомбардировать украинские города дронами и баллистическими ракетами. Война США с Ираном и война в Украине истощили мировые запасы перехватчиков Patriot, и Киев неоднократно просил о дополнительных поставках.

Reuters сообщало еще в июле, что администрация Трампа предупреждала Конгресс: оборудование может поступить к украинским войскам лишь через несколько лет. Пентагон уже несколько раз задерживал поставки оружия Украине из-за опасений, что собственные запасы вооружений США слишком низкие.

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Сколько средств уже освоено

По состоянию на начало этой недели 307 миллионов долларов из 400-миллионного пакета в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) уже законтрактованы, сообщили источники агентства.

Белый дом планирует оформить оставшиеся 93 миллиона долларов до окончания финансового года 30 сентября. 

Первые поставки, в которые войдут наступательное вооружение и оборудование, в частности запчасти для бронетехники, начались в этом месяце. Остальные поставки ожидаются до октября 2029 года — именно тогда заканчивается президентский срок Трампа. Остаток в 93 миллиона долларов не обязательно тратить до конца этого года, однако средства "сгорят", если их формально не оформить под контракт до этого срока.

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Политический контекст

Эти средства стали источником споров с Конгрессом. Демократы и часть соратников Трампа по Республиканской партии критиковали Пентагон за то, что тот задерживал помощь Киеву, за которую представители обеих партий проголосовали еще в декабре.

Что этому предшествовало?

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.
  • В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.
  • В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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Автор: 

ПВО (4086) помощь (8727) ракеты (4250) США (30556) Patriot (612)
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Топ комментарии
+26
Ось так ядерну зброю віддавати, хай весь світ бачить.
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25.09.2026 23:52 Ответить
+9
тепер ще 9 місяців будуть доставляти через чудовий океан .
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26.09.2026 00:20 Ответить
+8
Республіканська партія, яка вона була при Рейгані, давно вмерла. Та потворна прислужниця рудого самодура, спекулянта та невігласа, не має нічого спільного з образом та принципами колись гордої, войовничої, принципової республіканської партії. Ще велике питання, чи зможе вона відродитись після такого багаторічного домінування в ній пристосуванців.
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26.09.2026 07:49 Ответить

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