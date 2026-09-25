США готовы выделить 400 млн долларов военной помощи Украине, но без ракет для Patriot, - Reuters

Администрация Дональда Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все 400 миллионов долларов, которые Конгресс США одобрил на военную помощь Украине в конце прошлого года. Однако ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot в этот пакет не вошли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с планом, передает Цензор.НЕТ.

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Ракеты для Patriot не вошли в пакет

Один из источников уточнил, что военное оборудование в этом пакете не включает ракеты для Patriot, несмотря на то, что Россия продолжает бомбардировать украинские города дронами и баллистическими ракетами. Война США с Ираном и война в Украине истощили мировые запасы перехватчиков Patriot, и Киев неоднократно просил о дополнительных поставках.

Reuters сообщало еще в июле, что администрация Трампа предупреждала Конгресс: оборудование может поступить к украинским войскам лишь через несколько лет. Пентагон уже несколько раз задерживал поставки оружия Украине из-за опасений, что собственные запасы вооружений США слишком низкие.

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Сколько средств уже освоено

По состоянию на начало этой недели 307 миллионов долларов из 400-миллионного пакета в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) уже законтрактованы, сообщили источники агентства.

Белый дом планирует оформить оставшиеся 93 миллиона долларов до окончания финансового года 30 сентября.

Первые поставки, в которые войдут наступательное вооружение и оборудование, в частности запчасти для бронетехники, начались в этом месяце. Остальные поставки ожидаются до октября 2029 года — именно тогда заканчивается президентский срок Трампа. Остаток в 93 миллиона долларов не обязательно тратить до конца этого года, однако средства "сгорят", если их формально не оформить под контракт до этого срока.

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Политический контекст

Эти средства стали источником споров с Конгрессом. Демократы и часть соратников Трампа по Республиканской партии критиковали Пентагон за то, что тот задерживал помощь Киеву, за которую представители обеих партий проголосовали еще в декабре.

Что этому предшествовало?

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО 8 июля заявлял, что США могут предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. В конце прошлой недели он отмечал, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей Украине лицензии.

В августе постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашения с Украиной о производстве ракет Patriot до зимы не будет.

В начале сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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