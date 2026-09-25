США готові витратити $400 млн військової допомоги Україні, але без ракет для Patriot, - Reuters

Адміністрація Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, які Конгрес США схвалив на військову допомогу Україні наприкінці минулого року. Проте ракети-перехоплювачі для системи ППО Patriot до цього пакета не увійшли.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох обізнаних із планом джерел, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ракети для Patriot не увійшли до пакета

Одне з джерел уточнило, що військове обладнання в цьому пакеті не включає ракети для Patriot, попри те, що Росія продовжує бомбардувати українські міста дронами й балістичними ракетами. Війна США з Іраном та війна в Україні виснажили світові запаси перехоплювачів Patriot, і Київ неодноразово благав про додаткові поставки.

Reuters повідомляло ще в липні, що адміністрація Трампа попереджала Конгрес: обладнання може дістатися українських військ лише через кілька років. Пентагон уже кілька разів затримував постачання зброї Україні через занепокоєння, що власні запаси озброєнь США надто низькі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Скільки коштів уже освоєно

Станом на початок цього тижня 307 мільйонів доларів із 400-мільйонного пакета в межах Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) уже законтрактували, повідомили джерела агентства.

Білий дім планує оформити решту 93 мільйони доларів до завершення фінансового року 30 вересня.

Перші поставки, до яких увійдуть наступальні озброєння та обладнання, зокрема запчастини для бронетехніки, розпочалися цього місяця. Решту постачань очікують до жовтня 2029 року — саме тоді завершується президентський термін Трампа. Залишок у 93 мільйони доларів не обов'язково витрачати до кінця цього року, однак кошти "згорять", якщо їх формально не оформити під контракт до цього терміну.

Також читайте: Німеччина переконує США дозволити виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot в Європі, - Пісторіус

Політичний контекст

Ці кошти стали джерелом суперечок із Конгресом. Демократи та частина однопартійців Трампа з Республіканської партії критикували Пентагон за те, що той затримував допомогу Києву, за яку представники обох партій проголосували ще в грудні.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявляв, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot. Наприкінці минулого тижня він зазначав, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" з передачею Україні ліцензії.

В серпні постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет Patriot до зими не буде.

Напочатку вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Україна ведуть переговори щодо передачі ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ППО збила 60% російських ракет. Цьогоріч були моменти, коли збивали 0%, - Зеленський