Зеленський про атаки РФ на дата-центри: оперативно протидіємо цьому, є рішення Ставки
Російські війська проводять операцію щодо ударів по українських дата-центрах, щоб залишити українців без звʼязку. Україна протидіє цьому.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своє му вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Зеленський відзначив усі служби, усі бізнеси, які задіяні для захисту критичної інфраструктури України.
"Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури звʼязку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому", - додав президент.
Також, за його словами, були рішення Ставки щодо цього.
"На всіх етапах є чітко визначені кроки, щоб був захист України і від цієї загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми!" - зазначив Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.
- Пізніше стало відомо, що після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ви не ***...те туди як відповідь, то це буде схоже на зраду!
Кілька великих дата-центрів РФ які можна знищити за допомогою навіть БПЛА:
РФ РТК-ЦОД (Ростелеком) / Росатом
1.Найбільший в РФ та східній Європі Дата-центр. ЦОД «Удомля» (Калінінський)
Адреса: Тверська обл., м. Удомля, промисловий майданчик
Координати:57.89097762728096, 35.04764907842556
Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.
2.ЦОД «Москва-V» (РТК-ЦОД)
Координати: 55.886450122448856, 37.51330306692329
3. IXcellerate
Кампус IXcellerate Moscow North (MOS1, MOS2, MOS3, MOS4)
Координати: 55.86238409852592, 37.577343531425
Кампус IXcellerate Moscow South (MOS5, MOS6)
Координати: 55.862606868793456, 37.58012766421903
4. Атомдата (Концерн «Росатом»)
ЦОД «Москва-2» (флагманський дата-центр сертифікації Tier IV)
Координати: 55.603058914903784, 37.64321166676911
ЦОД «Іннополіс» (Атомдата-Іннополіс)
Адреса: Республіка Татарстан, м. Іннополіс
Координати: 55.756546031560724, 48.75733888430647
5. DataPro
ЦОД DataPro I (один із найпотужніших приватних ЦОД Москви)Загальна площа дата-центру становить понад 16 000 кв. м, об'єкт розрахований на 3 000 стійко-місць.
Адреса: м. Москва, вул. Авіамоторна, буд. 69
Координати: 55.73651498658842, 37.72127815951588
6. Selectel
ЦОД «Цветочная» (Selectel) (основний кластер у Санкт-Петербурзі)
Координати: 59.887218665643466, 30.328959800073275
7. ЦОД Яндекс «Владимир» (найбільший власний дата-центр компанії Яндекс)
Адреса: Владимирська обл., м. Владимир, мкр. Енергетик, промзона
Координати: 56.10143959207599, 40.18918845381354
8.ЦОД Яндекс «Сасово»
Дата-центр ТОВ «Яндекс ДЦ» розміщено на промисловому майданчику колишніх корпусів Сасовського станкобудівного заводу «Саста».
Для його запуску компанія проклала окремі лінії оптичного зв'язку до Москви та збудувала власний енергетичний комплекс.
Адреса: Рязанська обл., м. Сасово
Координати: 54.373183607437646, 41.940099813701345