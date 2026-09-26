Зеленський про атаки РФ на дата-центри: оперативно протидіємо цьому, є рішення Ставки

Російські війська проводять операцію щодо ударів по українських дата-центрах, щоб залишити українців без звʼязку. Україна протидіє цьому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своє му вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Зеленський відзначив усі служби, усі бізнеси, які задіяні для захисту критичної інфраструктури України.

"Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури звʼязку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому", - додав президент.

Також, за його словами, були рішення Ставки щодо цього.

"На всіх етапах є чітко визначені кроки, щоб був захист України і від цієї загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми!" - зазначив Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Пізніше стало відомо, що після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.

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