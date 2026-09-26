Зеленский об атаках РФ на дата-центры: оперативно противодействуем этому, есть решение Ставки

Российские войска проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, чтобы лишить украинцев связи. Украина противодействует этому.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, Зеленский отметил все службы и все предприятия, задействованные для защиты критической инфраструктуры Украины.

"Россияне проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, по нашей инфраструктуре связи. И каждый видит эту угрозу. Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов. Мы оперативно противодействуем этому", — добавил президент.

Кроме того, по его словам, Ставка приняла соответствующие решения.

"На всех этапах есть четко определенные шаги, чтобы обеспечить защиту Украины и от этой угрозы. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу. Я благодарю всех, кто помогает. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, кто с нашим народом!" — отметил Зеленский.

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Что предшествовало?

Напомним, российские войска вновь атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. Из-за удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

Позже стало известно, что после российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.

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