Зеленский об атаках РФ на дата-центры: оперативно противодействуем этому, есть решение Ставки
Российские войска проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, чтобы лишить украинцев связи. Украина противодействует этому.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, Зеленский отметил все службы и все предприятия, задействованные для защиты критической инфраструктуры Украины.
"Россияне проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, по нашей инфраструктуре связи. И каждый видит эту угрозу. Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов. Мы оперативно противодействуем этому", — добавил президент.
Кроме того, по его словам, Ставка приняла соответствующие решения.
"На всех этапах есть четко определенные шаги, чтобы обеспечить защиту Украины и от этой угрозы. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу. Я благодарю всех, кто помогает. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, кто с нашим народом!" — отметил Зеленский.
Что предшествовало?
- Напомним, российские войска вновь атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. Из-за удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
- Позже стало известно, что после российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.
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Кілька великих дата-центрів РФ які можна знищити за допомогою навіть БПЛА:
РФ РТК-ЦОД (Ростелеком) / Росатом
1.Найбільший в РФ та східній Європі Дата-центр. ЦОД «Удомля» (Калінінський)
Адреса: Тверська обл., м. Удомля, промисловий майданчик
Координати:57.89097762728096, 35.04764907842556
Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.
2.ЦОД «Москва-V» (РТК-ЦОД)
Координати: 55.886450122448856, 37.51330306692329
3. IXcellerate
Кампус IXcellerate Moscow North (MOS1, MOS2, MOS3, MOS4)
Координати: 55.86238409852592, 37.577343531425
Кампус IXcellerate Moscow South (MOS5, MOS6)
Координати: 55.862606868793456, 37.58012766421903
4. Атомдата (Концерн «Росатом»)
ЦОД «Москва-2» (флагманський дата-центр сертифікації Tier IV)
Координати: 55.603058914903784, 37.64321166676911
ЦОД «Іннополіс» (Атомдата-Іннополіс)
Адреса: Республіка Татарстан, м. Іннополіс
Координати: 55.756546031560724, 48.75733888430647
5. DataPro
ЦОД DataPro I (один із найпотужніших приватних ЦОД Москви)Загальна площа дата-центру становить понад 16 000 кв. м, об'єкт розрахований на 3 000 стійко-місць.
Адреса: м. Москва, вул. Авіамоторна, буд. 69
Координати: 55.73651498658842, 37.72127815951588
6. Selectel
ЦОД «Цветочная» (Selectel) (основний кластер у Санкт-Петербурзі)
Координати: 59.887218665643466, 30.328959800073275
7. ЦОД Яндекс «Владимир» (найбільший власний дата-центр компанії Яндекс)
Адреса: Владимирська обл., м. Владимир, мкр. Енергетик, промзона
Координати: 56.10143959207599, 40.18918845381354
8.ЦОД Яндекс «Сасово»
Дата-центр ТОВ «Яндекс ДЦ» розміщено на промисловому майданчику колишніх корпусів Сасовського станкобудівного заводу «Саста».
Для його запуску компанія проклала окремі лінії оптичного зв'язку до Москви та збудувала власний енергетичний комплекс.
Адреса: Рязанська обл., м. Сасово
Координати: 54.373183607437646, 41.940099813701345