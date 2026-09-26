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Новости Обстрелы Киева Атаки РФ на дата-центры
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Атакованный РФ дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу. ФОТОРЕПОРТАЖ

После российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Cosmonova.net.

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Дата-центр больше не будет работать

"На фотографиях — последствия разрушений, которые понес наш дата-центр DC|COSMONOVA. К сожалению, дата-центр больше не будет работать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на масштаб повреждений, продолжаются работы по локализации последствий повреждений, частичному переносу и восстановлению сервисов. Подробности относительно клиентского оборудования, которое размещалось в дата-центре, будут предоставляться по мере возможности.

"В настоящее время доступ к дата-центру частично ограничен соответствующими службами даже для специалистов DC|COSMONOVA", — добавили в компании.

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Последствия атаки

Атакованный РФ дата-центр Cosmonova в Киеве
Атакованный РФ дата-центр Cosmonova в Киеве
Атакованный РФ дата-центр Cosmonova в Киеве

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. Из-за удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

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интернет (1760) Киев (27529) обстрел (35712)
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Топ комментарии
+9
Перепрошую за нескромне зпитання - ЧИМ?
З фанерних літачків долітає один з сотні, в кращому випадку. Осінь, фламінго вже не літають. Балістика буде, або восени або навесну, а може через три тижні...шулєрмани все обіцяють і обіцяють, поки їм бабло в кишені тече.
От, курва, ЧИМ лупити?
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26.09.2026 19:30 Ответить
+7
Ну вот, будь ласка, можна з чистою совістю бити по парашським датацентам.
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26.09.2026 19:11 Ответить
+6
Та й КУЙ з ним.
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26.09.2026 19:09 Ответить

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