Атакованный РФ дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу. ФОТОРЕПОРТАЖ

После российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Cosmonova.net.

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Дата-центр больше не будет работать

"На фотографиях — последствия разрушений, которые понес наш дата-центр DC|COSMONOVA. К сожалению, дата-центр больше не будет работать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на масштаб повреждений, продолжаются работы по локализации последствий повреждений, частичному переносу и восстановлению сервисов. Подробности относительно клиентского оборудования, которое размещалось в дата-центре, будут предоставляться по мере возможности.

"В настоящее время доступ к дата-центру частично ограничен соответствующими службами даже для специалистов DC|COSMONOVA", — добавили в компании.

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Последствия атаки







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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. Из-за удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.