Атакований РФ дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу. ФОТОрепортаж
Після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Cosmonova.net.
Дата-центр більше не працюватиме
"На світлинах наслідки руйнувань, яких зазнав наш дата-центр DC|COSMONOVA. На жаль, дата-центр більше не працюватиме", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попри масштаб пошкоджень, тривають роботи з локалізації наслідків ураження, часткового переносу та відновлення сервісів. Деталі щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, надаватимуться за можливості.
"Наразі доступ до ДЦ частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців DC|COSMONOVA", - додали в компанії.
Наслідки атаки
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.
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З фанерних літачків долітає один з сотні, в кращому випадку. Осінь, фламінго вже не літають. Балістика буде, або восени або навесну, а може через три тижні...шулєрмани все обіцяють і обіцяють, поки їм бабло в кишені тече.
От, курва, ЧИМ лупити?