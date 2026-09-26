Атакований РФ дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу. ФОТОрепортаж

Після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Cosmonova.net.

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Дата-центр більше не працюватиме

"На світлинах наслідки руйнувань, яких зазнав наш дата-центр DC|COSMONOVA. На жаль, дата-центр більше не працюватиме", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри масштаб пошкоджень, тривають роботи з локалізації наслідків ураження, часткового переносу та відновлення сервісів. Деталі щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, надаватимуться за можливості.

"Наразі доступ до ДЦ частково обмежений відповідними службами навіть для фахівців DC|COSMONOVA", - додали в компанії.

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Наслідки атаки







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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.