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Новини Обстріли Києва
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РФ продовжує атакувати дата-центри: у Києві пошкоджено "Датагруп"

РФ знову атакувала дата-центр у Києві: що відомо?

Внаслідок російського удару 25 вересня було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії Датагруп.

Про це повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок удару працівники не постраждали.

"Клієнтські дані збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження датацентру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів.

Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.

Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим — найшвидшого одужання", - зазначили там.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів РФ протягом останніх днів критичних пошкоджень зазнали щонайменше шість українських інтернет- та хостинг-провайдерів: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost та MiroHost.

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Удари по Києву 25 вересня

  • Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
  • Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
  • Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.

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інтернет (877) Київ (17162) обстріл (37028)
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Топ коментарі
+3
Внаслідок удару працівники не постраждали(С)
Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим - найшвидшого одужання", - зазначили там(С)
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25.09.2026 16:34 Відповісти
+1
Ось так настає кінець цифровізації "ДіЯ", "Резерв+", "Оберіг" й т.п.
Більшість освітніх платформ вже загальмовані або зависли.
Тому - парерові документи ніхто не відміняв, а зараз вони дуже актуальні!
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25.09.2026 16:40 Відповісти
+1
А колл-центри від «неВІДОМИХ» осіб із сектору безпеки і по сьогодні, шантажем та брехнею, мародерять гроші з Українців та Західних Партнерів!?!?
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25.09.2026 16:41 Відповісти

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