РФ продовжує атакувати дата-центри: у Києві пошкоджено "Датагруп"

Внаслідок російського удару 25 вересня було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії Датагруп.

Про це повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок удару працівники не постраждали.

"Клієнтські дані збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження датацентру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів.

Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.

Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим — найшвидшого одужання", - зазначили там.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів РФ протягом останніх днів критичних пошкоджень зазнали щонайменше шість українських інтернет- та хостинг-провайдерів: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost та MiroHost.

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Удари по Києву 25 вересня

Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.

Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.

Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.

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