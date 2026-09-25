РФ продовжує атакувати дата-центри: у Києві пошкоджено "Датагруп"
Внаслідок російського удару 25 вересня було пошкоджено дата-центр телекомунікаційної компанії Датагруп.
Про це повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок удару працівники не постраждали.
"Клієнтські дані збережені й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження датацентру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів.
Наразі наші фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.
Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим — найшвидшого одужання", - зазначили там.
Раніше повідомлялось, що внаслідок ударів РФ протягом останніх днів критичних пошкоджень зазнали щонайменше шість українських інтернет- та хостинг-провайдерів: UTELS, "Павутина", Etherlink, Crazy Network, Cityhost та MiroHost.
Удари по Києву 25 вересня
- Вранці російські окупанти атакували житлові будинки у кількох районах Києва, внаслідок чого відомо про загиблого 14-річного хлопця.
- Згодом РФ атакувала Шевченківський район Києва. Влада заявила про влучання БпЛА в 5-поверхову нежитлову будівлю.
- Після обіду росіяни вкотре атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі у Солом'янському районі Києва.
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Співчуваємо родинам загиблих, постраждалим - найшвидшого одужання", - зазначили там(С)
Більшість освітніх платформ вже загальмовані або зависли.
Тому - парерові документи ніхто не відміняв, а зараз вони дуже актуальні!