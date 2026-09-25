Найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє роботу

Компанія ArcelorMittal ухвалила рішення зупинити роботу металургійного підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг" після чотирьох ракетних ударів за останні п'ять тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.

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Остання атака на підприємство сталася 21 вересня. Загалом унаслідок чотирьох ударів загинули п'ятеро працівників, ще 17 людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у критичному стані.

Генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо заявив, що після оцінки ситуації компанія дійшла висновку про неможливість безпечно продовжувати експлуатацію заводу.

Компанія збереже інфраструктуру підприємства

ArcelorMittal планує зосередитися на збереженні інфраструктури та виробничих потужностей "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії зазначили, що це має залишити можливість для відновлення виробництва після завершення війни.

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"Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати "АрселорМіттал Кривий Ріг"", — заявив Мауро Лонгобардо.

ArcelorMittal очікує близько $1 млрд негрошових збитків

Через зупинку українського підприємства ArcelorMittal очікує близько 1 млрд доларів негрошових збитків.

Йдеться про знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання підприємства.

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