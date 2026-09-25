Крупнейший металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает работу

Компания ArcelorMittal приняла решение приостановить работу металлургического предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" после четырех ракетных ударов за последние пять недель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании.

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Последняя атака на предприятие произошла 21 сентября. Всего в результате четырех ударов погибли пять работников, еще 17 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо заявил, что после оценки ситуации компания пришла к выводу о невозможности безопасно продолжать эксплуатацию завода.

Компания сохранит инфраструктуру предприятия

ArcelorMittal планирует сосредоточиться на сохранении инфраструктуры и производственных мощностей "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании отметили, что это должно оставить возможность для возобновления производства после окончания войны.

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"Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог"", — заявил Мауро Лонгобардо.

ArcelorMittal ожидает около $1 млрд неденежных убытков

Из-за остановки украинского предприятия ArcelorMittal ожидает около 1 млрд долларов неденежных убытков.

Речь идет об обесценении имущества, производственных мощностей и оборудования предприятия.

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