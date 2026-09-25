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Новини Обстріли Харківщини
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Ворог тричі атакував Золочів на Харківщині: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 вересня, російські війська тричі атакував Золочів у Харківській області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок обстрілу БпЛА дістав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.

Також у селищі пошкоджено 2 приватні будинки та господарчі споруди. Профільні фахівці усувають наслідки.

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Наслідки ударів

РФ атакувала Золочів на Харківщині
РФ атакувала Золочів на Харківщині

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РФ атакувала Золочів на Харківщині
РФ атакувала Золочів на Харківщині

Автор: 

обстріл (37028) Харківська область (3255) Богодухівський район (209) Золочів (71)
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