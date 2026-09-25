Ворог тричі атакував Золочів на Харківщині: є постраждалі та руйнування. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 вересня, російські війська тричі атакував Золочів у Харківській області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок обстрілу БпЛА дістав поранення 27-річний чоловік. Гострої реакції на стрес зазнала 20-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.
Також у селищі пошкоджено 2 приватні будинки та господарчі споруди. Профільні фахівці усувають наслідки.
Наслідки ударів
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль