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Новости Обстрелы Харьковщина
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Враг трижды атаковал Золочев в Харьковской области: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 сентября, российские войска трижды атаковали Золочев в Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате обстрела БПЛА получил ранение 27-летний мужчина. Острую стрессовую реакцию перенесла 20-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь.

Также в поселке повреждены 2 частных дома и хозяйственные постройки. Профильные специалисты устраняют последствия.

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Последствия ударов

РФ атаковала Золочев в Харьковской области
РФ атаковала Золочев в Харьковской области

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РФ атаковала Золочев в Харьковской области
РФ атаковала Золочев в Харьковской области

Автор: 

обстрел (35712) Харьковская область (3226) Богодуховский район (209) Золочев (70)
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