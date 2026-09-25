Враг трижды атаковал Золочев в Харьковской области: есть пострадавшие и разрушения. ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 сентября, российские войска трижды атаковали Золочев в Харьковской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате обстрела БПЛА получил ранение 27-летний мужчина. Острую стрессовую реакцию перенесла 20-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь.
Также в поселке повреждены 2 частных дома и хозяйственные постройки. Профильные специалисты устраняют последствия.
Последствия ударов
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