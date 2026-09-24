В Старой Гнилице в Харьковской области РФ нанесла удар по ферме: 6 погибших и 12 раненых
Утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в селе Старая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки погибли шесть человек, еще 12 работников фермы получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате российского удара были повреждены помещения фермы. По состоянию на 9:23 было известно о шести погибших.
"Среди погибших — двое мужчин и четверо женщин", — отметил Синегубов.
Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако впоследствии их число возросло до 12.
Раненым оказывают медицинскую помощь
Все пострадавшие являются работниками агропредприятия. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Экстренные и профильные службы продолжают работать на месте удара в усиленном режиме.
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