В Старой Гнилице в Харьковской области РФ нанесла удар по ферме: 6 погибших и 12 раненых

Утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в селе Старая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки погибли шесть человек, еще 12 работников фермы получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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В результате российского удара были повреждены помещения фермы. По состоянию на 9:23 было известно о шести погибших.

"Среди погибших — двое мужчин и четверо женщин", — отметил Синегубов.

Сначала сообщалось о восьми пострадавших, однако впоследствии их число возросло до 12.

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Раненым оказывают медицинскую помощь

Все пострадавшие являются работниками агропредприятия. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные и профильные службы продолжают работать на месте удара в усиленном режиме.

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