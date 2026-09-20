РФ атаковала Сумщину и Харьковщину: четверо погибших, 11 пострадавших

За прошедшие сутки, 20 сентября, российские военные наносили удары ракетами, КАБами, артиллерией и дронами по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОВА.

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Сумская область

"В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей", - сообщили в Сумской ОВА.

Жертвы в Сумской области

В Свесской громаде в результате удара вражеского дрона по автомобилю погибли двое мужчин 58 и 45 лет и две женщины 56 и 76 лет.



В Сумской громаде в результате артиллерийского обстрела ранен 42-летний мужчина.



В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона ранены 48-летняя женщина и 57-летний мужчина.



В медицинское учреждение обратился 13-летний подросток, пострадавший в результате удара КАБ 18 сентября в Сумской громаде.

За медицинской помощью обратилась 55-летняя женщина, получившая травмы в результате удара вражеского дрона 17 сентября в Глуховской громаде.

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Разрушения в Сумской области

В течение суток, с утра 19 сентября до утра 20 сентября 2026 года, российские войска совершили почти 60 обстрелов по 17 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.



Враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:



- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, уничтожены и повреждены автомобили;



- в Глуховской громаде поврежден частный дом и хозяйственное сооружение;



- в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;



- в Великописаревской громаде повреждено служебное транспортное средство;



- в Свесской громаде разрушены жилые дома, повреждены нежилое помещение и автомобиль;



- в Конотопской громаде повреждены складские помещения;



- в Шосткинской громаде повреждены жилые дома;



- в Середино-Будской, Зноб-Новгородской и Ямпольской громадах в результате обстрелов, нанесённых врагом ранее, разрушены и повреждены жилые дома, нежилые помещения и хозяйственные постройки, повреждён объект гражданской инфраструктуры.

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Харьковская область

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области", - сообщил Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

В г. Балаклея 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию, ранение получил 19-летний мужчина; в г. Дергачи ранена 32-летняя женщина; в пос. Золочев острую стрессовую реакцию перенесла 72-летняя женщина; в г. Изюм ранен 50-летний мужчина.



Враг атаковал БПЛА Слободской и Индустриальный районы Харькова.



Враг активно применял на территории Харьковской области различные виды вооружения: 2 ракеты; 2 РСЗО; 3 БПЛА типа "Молния"; 8 FPV-дронов: 11 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

- в Богодуховском районе поврежден автомобиль, 2 частных дома, хозяйственные постройки, электросети (пос. Золочев);



-в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Троицкое);



-в Изюмском районе повреждены 5 частных домов, 2 магазина, 2 хозяйственные постройки, гараж, административное здание (г. Балаклея), железнодорожная инфраструктура, 2 автомобиля, 2 магазина (г. Барвинково), 2 частных дома, 2 автомобиля, хозяйственное сооружение (г. Изюм);



-в Харьковском районе повреждены 2 автомобиля, частный дом, магазин (г. Дергачи), автомобиль (с. Белаши);



-в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Вишневое), электросети (пос. Близнюки);



-в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома, дом культуры, учебное заведение, автобус (с. Артемовка).