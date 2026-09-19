Россияне ударили по Балаклее ракетой: пострадал подросток, повреждены дома (обновлено). ФОТО
19 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки пострадал 14-летний подросток, у которого развилась острая стрессовая реакция.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Враг нанес ракетный удар по Балаклее.
На данный момент известно об одном пострадавшем – 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ему помощь.
В городе повреждены 5 частных домов, 2 магазина, 2 хозяйственные постройки, гараж и административное здание.
Удар по Дергачам
Утром 19 сентября российский FPV-дрон попал в дорожное покрытие в Дергачах, сообщили в прокуратуре области.
В результате взрыва поврежден автомобиль, который двигался по улице. Находившаяся в авто женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали острую реакцию на стресс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль