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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне ударили по Балаклее ракетой: пострадал подросток, повреждены дома (обновлено). ФОТО

19 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки пострадал 14-летний подросток, у которого развилась острая стрессовая реакция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Враг нанес ракетный удар по Балаклее.

На данный момент известно об одном пострадавшем – 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ему помощь.

В городе повреждены 5 частных домов, 2 магазина, 2 хозяйственные постройки, гараж и административное здание.

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РФ атаковала Балаклию: пострадал 14-летний подросток

Удар по Дергачам

Утром 19 сентября российский FPV-дрон попал в дорожное покрытие в Дергачах, сообщили в прокуратуре области.

В результате взрыва поврежден автомобиль, который двигался по улице. Находившаяся в авто женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

Удар по Дергачах 19 вересня
Удар по Дергачах 19 вересня

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Автор: 

Балаклея (298) Харьковская область (3193) Изюмский район (282)
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