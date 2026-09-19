Россияне ударили по Балаклее ракетой: пострадал подросток, повреждены дома (обновлено). ФОТО

19 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки пострадал 14-летний подросток, у которого развилась острая стрессовая реакция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Враг нанес ракетный удар по Балаклее.



На данный момент известно об одном пострадавшем – 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ему помощь.



В городе повреждены 5 частных домов, 2 магазина, 2 хозяйственные постройки, гараж и административное здание.

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Удар по Дергачам

Утром 19 сентября российский FPV-дрон попал в дорожное покрытие в Дергачах, сообщили в прокуратуре области.

В результате взрыва поврежден автомобиль, который двигался по улице. Находившаяся в авто женщина обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали острую реакцию на стресс.





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