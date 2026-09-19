Россияне атаковали Балаклею: погибли четверо мирных жителей. В городе объявлен день траура. ФОТО

В результате российского обстрела Балаклеи в Харьковской области 18 сентября погибли четверо мирных жителей. В городе также возник пожар, повреждены частные домовладения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

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Первый удар по одному из микрорайонов города российские войска нанесли вечером 18 сентября. На месте попадания возник пожар.

Сначала в ГВА сообщали о двух погибших и двух раненых. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.

По уточненным данным, обнародованным утром 19 сентября, в результате обстрела погибли четверо мирных жителей.

В частных домах повреждены крыши и окна.

В громаде объявили День траура

19 сентября в Балаклейской громаде объявили День траура по погибшим.

На зданиях учреждений и организаций громады приспустили государственные флаги Украины.

В ГВА призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при угрозе находиться в укрытиях или других безопасных местах.

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