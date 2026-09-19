Россияне атаковали Балаклею: погибли четверо мирных жителей. В городе объявлен день траура. ФОТО
В результате российского обстрела Балаклеи в Харьковской области 18 сентября погибли четверо мирных жителей. В городе также возник пожар, повреждены частные домовладения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.
Первый удар по одному из микрорайонов города российские войска нанесли вечером 18 сентября. На месте попадания возник пожар.
Сначала в ГВА сообщали о двух погибших и двух раненых. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.
По уточненным данным, обнародованным утром 19 сентября, в результате обстрела погибли четверо мирных жителей.
В частных домах повреждены крыши и окна.
В громаде объявили День траура
19 сентября в Балаклейской громаде объявили День траура по погибшим.
На зданиях учреждений и организаций громады приспустили государственные флаги Украины.
В ГВА призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при угрозе находиться в укрытиях или других безопасных местах.
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