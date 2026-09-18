Россияне атаковали семь регионов Украины: есть погибшие и десятки раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Донецкую, Харьковскую, Одесскую, Сумскую, Херсонскую, Днепропетровскую области и Запорожье. Есть погибшие и десятки раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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За сутки 30 обстрелов Донецкой области: один человек погиб, шестеро ранены

17 сентября российские войска 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения, среди них ребенок, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорск российские войска атаковали 13 раз. Погиб один мирный житель, еще трое человек получили ранения, среди них девочка 2011 года рождения. В городе повреждены шесть частных домов и три автомобиля.

В Славянске в результате российских обстрелов ранения получили четверо человек. Одна женщина была госпитализирована, еще трем пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно. Вечером российские войска нанесли удар по спальному микрорайону города из РСЗО "Смерч". Повреждены многоэтажный дом и автомобили. Всего в Славянске повреждены 19 частных домов, три многоэтажных дома, четыре автомобиля и три гаража.

В Новодонецком российские войска нанесли удар тремя авиабомбами КАБ-250. В результате атаки повреждены 22 частных дома.

В Александровке зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В Беленьком повреждены четыре частных дома, а в Ясной Поляне — два жилых дома.

Золотые Пруды подверглись ударам восьми БПЛА "Молния-2". Повреждены частный дом, магазин, три хозяйственные постройки, столовая и гражданский транспорт.

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Харьковская область: атака КАбами, FPV-дронами и ракетами, есть пострадавшие

17 сентября российские военные нанесли серию ударов по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали три человека, двое из них были госпитализированы, сообщили начальник ОГА Олег Синегубов и в прокуратуре области.

По данным следствия, около 21:00 российские войска нанесли удар по селу Корбини Иваны Богодуховского района. Предположительно, оккупанты применили управляемую авиабомбу. В результате атаки пострадали 68-летний мужчина и женщина. Обоих госпитализировали в больницу.

Около 22:00 в Киевском районе Харькова зафиксировали падение российского FPV-дрона с оптоволоконным управлением на дорожное покрытие.

Примерно в 22:35 российские военные нанесли повторный удар по этому району. На этот раз дрон попал в автомобиль, транспортное средство получило повреждения.

В 22:45 российские войска атаковали Балаклею Изюмского района. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа S8000 "Бандероль". В результате удара повреждены домовладения и хозяйственные постройки.

За медицинской помощью обратилась 86-летняя женщина. Медики диагностировали у нее острую стрессовую реакцию.

Одесская область: повреждены дома, предприятие и лицей, есть пострадавшие

Российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. По предварительной информации, в результате ударов пострадали три человека, сообщили начальник ОГА Олег Кипер и в прокуратуре области.

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Зафиксированы попадания по жилому сектору, предприятию, резервуарам и складским помещениям.

Разрушен частный жилой дом, еще как минимум пять домов повреждены. Также повреждения получили здание лицея, теплицы и несколько автомобилей.

На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Сумская область: погиб 17-летний парень, еще двое человек пострадали

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области. В результате вражеских атак погиб несовершеннолетний, еще два человека пострадали, сообщили в полиции области.

В Ворожбянской громаде 17-летний юноша подорвался на взрывоопасном предмете. От полученных травм он скончался в больнице.

В Сумской громаде в результате атаки российского беспилотника ранена 50-летняя женщина.

Также в медицинское учреждение обратилась 78-летняя женщина, получившая травмы 16 сентября в результате удара российского беспилотника в Середино-Будской громаде.

В Херсонской области российский дрон убил мирного жителя

В Херсонской области в результате российских атак погиб мирный житель, еще девять гражданских лиц и спасатель получили ранения. На местах вражеских попаданий работают следователи, криминалисты, взрывотехники и представители экстренных служб, сообщили в полиции области.

В Ингульце российский беспилотник типа FPV атаковал мопед, двигавшийся по дороге. В результате удара 64-летний водитель погиб.

В микрорайоне "Жилоселище" в Херсоне российский FPV-дрон взорвался возле супермаркета. В результате атаки пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения головы.

В другой части Корабельного района российский дрон атаковал грузовик. Ранение получил 61-летний водитель.

Мужчина получил взрывную травму, ушибы и незначительные переломы поперечных отростков трех позвонков. Грузовик поврежден.

Более 10 атак на Днепропетровскую область: есть раненые, в больнице скончался мужчина

18 сентября российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района области, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Днепре в результате российской атаки повреждены предприятия. Ранения получили двое мужчин. 40-летнего пострадавшего госпитализировали. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. 39-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Под российскими ударами оказались Никополь, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

В результате атак повреждены многоквартирные дома, административное здание и киоск.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Петропавловскую громаду. Там поврежден частный дом.

Также 18 сентября стало известно о смерти в больнице 56-летнего мужчины, получившего ранения во время российской атаки на Днепр 10 сентября. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Еще один мужчина, 61-летний пострадавший во время той атаки, остается в больнице. Его состояние - средней тяжести.

Россияне атаковали Запорожскую область авиабомбами и дронами: один человек погиб, 14 ранены

В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погиб один человек, еще 14 получили ранения, сообщили сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров и в МВД.

Всего за сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области.

Одним из ударов был поврежден торговый центр в Запорожье. В результате атаки возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, однако из-за постоянной угрозы повторных ударов им приходилось прерывать работу и укрываться.

Аварийно-спасательные работы на месте завершены. Последствия атаки ликвидировали все экстренные службы города.

За сутки российские войска нанесли 21 авиационный удар по населенным пунктам области.

Также зафиксировано 762 атаки БПЛА различных модификаций, четыре обстрела из РСЗО и 244 артиллерийских удара.