Росіяни атакували сім регіонів України: є загиблі та десятки поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Донеччину, Харківщину, Одещину, Сумщину, Херсонщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Є загиблі й десятки поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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За добу 30 разів обстрілів Донеччини: загинула людина, шестеро поранені

За 17 вересня російські війська 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення, серед них дитина, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та поліція області.

Краматорськ російські війська атакували 13 разів. Загинула цивільна людина, ще троє людей отримали поранення, серед них дівчинка 2011 року народження. У місті пошкоджено шість приватних будинків і три автомобілі.

У Слов'янську внаслідок російських обстрілів поранення отримали четверо людей. Одна жінка була госпіталізована, ще трьом постраждалим медичну допомогу надали амбулаторно. Увечері російські війська вдарили по спальному мікрорайону міста із РСЗВ "Смерч". Пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі. Загалом у Слов'янську пошкоджено 19 приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири автомобілі та три гаражі.

По Новодонецькому російські війська завдали удару трьома авіабомбами КАБ-250. Унаслідок атаки пошкоджено 22 приватні будинки.

В Олександрівці зафіксовано пошкодження інфраструктури.

У Біленькому пошкоджено чотири приватні будинки, а в Ясній Поляні - два житлові будинки.

Золоті Пруди зазнали ударів восьми БпЛА "Молнія-2". Пошкоджено приватний будинок, магазин, три господарські споруди, їдальню та цивільний транспорт.

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Харківщина: атака КАБами, FPV-дронами і ракетами, є постраждалі

Російські військові 17 вересня завдали низки ударів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали троє людей, двоє з них були госпіталізовані, повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у прокуратурі області.

За даними слідства, близько 21:00 російські війська завдали удару по селу Корбині Івани Богодухівського району. Попередньо, окупанти застосували керовану авіабомбу. Внаслідок атаки постраждали 68-річні чоловік і жінка. Обох госпіталізували до лікарні.

Близько 22:00 у Київському районі Харкова зафіксували влучання російського FPV-дрона на оптоволоконному управлінні у дорожнє покриття.

Приблизно о 22:35 російські військові завдали повторного удару по цьому району. Цього разу дрон влучив в автомобіль, транспортний засіб зазнав пошкоджень.

О 22:45 російські війська атакували Балаклію Ізюмського району. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу S8000 "Бандероль". Унаслідок удару пошкоджено домоволодіння та господарські споруди.

По медичну допомогу звернулася 86-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

Одещина: пошкоджені будинки, підприємство та ліцей, є постраждалі

Російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. За попередньою інформацією, внаслідок ударів постраждали троє людей, повідомили начальник ОВА Олег Кіпер та у прокуратурі області.

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Зафіксовано влучання по житловому сектору, підприємству, резервуарах та складських приміщеннях.

Зруйновано приватний житловий будинок, ще щонайменше п'ять будинків пошкоджені. Також зазнали пошкоджень будівля ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Сумщина: загинув 17-річний хлопець, ще двоє людей постраждали

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак загинув неповнолітній, ще двоє людей постраждали, повідомили у поліції області.

У Ворожбянській громаді 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Через отримані травми він помер у лікарні.

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника поранено 50-річну жінку.

Також до медичного закладу звернулася 78-річна жінка, яка зазнала травм 16 вересня через удар російського безпілотника у Середино-Будській громаді.

На Херсонщині російський дрон убив мирного жителя

На Херсонщині внаслідок російських атак загинув мирний житель, ще дев'ять цивільних та рятувальник отримали поранення. На місцях ворожих влучань працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та представники екстрених служб, повідомили у поліції області.

В Інгульці російський безпілотник типу FPV атакував мопед, який рухався дорогою. Внаслідок удару 64-річний водій загинув.

У мікрорайоні Житлоселище в Херсоні російський FPV-дрон вибухнув поблизу супермаркету. Внаслідок атаки постраждав 73-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та осколкові поранення голови.

В іншій частині Корабельного району російський дрон атакував вантажівку. Поранення отримав 61-річний водій.

Чоловік зазнав вибухової травми, забоїв та незначних переломів поперечних відростків трьох хребців. Вантажівка пошкоджена.

Понад 10 атак на Дніпропетровщину: є поранені, у лікарні помер чоловік

Російські війська 18 вересня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися три райони області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені підприємства. Поранення дістали двоє чоловіків. 40-річного постраждалого госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 39-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Під російськими ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та кіоск.

У Синельниківському районі російські війська атакували Петропавлівську громаду. Там пошкоджено приватний будинок.

Також 18 вересня стало відомо про смерть у лікарні 56-річного чоловіка, який дістав поранень під час російської атаки на Дніпро 10 вересня. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Ще один чоловік, 61-річний постраждалий під час тієї атаки, залишається у лікарні. Його стан - середньої тяжкості.

Росіяни атакували Запорізьку область авіабомбами та дронами: одна людина загинула, 14 поранені

Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 14 отримали поранення, повідомили співголова Ради оборони області Іван Федоров та у МВС.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 1031 удару по 50 населених пунктах Запорізької області.

Одним із ударів пошкоджено торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння, однак через постійну загрозу повторних ударів їм доводилося переривати роботу та переходити в укриття.

Аварійно-рятувальні роботи на місці завершені. Наслідки атаки ліквідовували всі екстрені служби міста.

За добу російські війська завдали 21 авіаційного удару по населених пунктах області.

Також зафіксовано 762 атаки БпЛА різних модифікацій, чотири обстріли з РСЗВ та 244 артилерійські удари.