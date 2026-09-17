РФ атакувала 9 областей України: є загиблі та поранені, серед постраждалих - діти. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по регіонах України із застосуванням ударних безпілотників, авіабомб, ракет, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак є загиблі та поранені, серед постраждалих - діти. Пошкоджено житлові будинки, транспортну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кіровоградщина: атаковано об'єкт критичної інфраструктури

У Кропивницькому ворог здійснив чергову атаку. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Ситуація в області перебуває під контролем та відстежується. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Миколаївщина: дрони атакували потяг і транспортну інфраструктуру

У Миколаївській області протягом доби російські війська застосовували ударні БпЛА типу Shahed, повідомив т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Під атакою опинився потяг №122 сполученням Київ - Миколаїв на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою. Також ворог атакував транспортну інфраструктуру у Вознесенському районі. Там пошкоджено складську будівлю.

Постраждалих немає.

Крім того, російські війська атакували FPV-дроном Очаківську громаду. Люди не постраждали.

Запоріжжя та район: п'ятеро людей поранені

У Запорізькій області протягом доби зафіксували 900 ударів по 50 населених пунктах. Внаслідок атак п'ятеро людей дістали поранення, повідомив співголова ради оборони області Іван Федоров.

По Запоріжжю завдали шість ракетних ударів. Також російські війська здійснили 22 авіаудари.

Окрім цього, зафіксовано 662 атаки БпЛА різних модифікацій, п'ять обстрілів із РСЗВ та 205 артилерійських ударів.

Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Оріхів, Гуляйполе та десятки інших населених пунктів області.

Херсонщина: загиблий і 14 поранених

Протягом доби російські війська обстрілювали Херсон та населені пункти області з авіації, дронів і артилерії, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін

Під вогнем перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Степанівка, Комишани, Білозерка, Берислав, Нововоронцовка та інші населені пункти.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також зазнали пошкоджень адмінбудівля, магазин, газопровід і автомобілі.

Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 14 дістали поранення.

Донеччина: двоє загиблих і п'ятеро поранених

За 16 вересня поліція зафіксувала 1211 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у поліції області.

Під вогнем перебували Краматорськ, Слов'янськ, Біленьке, Малотаранівка, Маяки, Очеретине, Петрівка Перша та Самійлівка.

Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів, зокрема 32 житлові будинки.

У Малотаранівці внаслідок двох ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На трасі поблизу Маяків FPV-дрон убив цивільну особу.

По Слов'янську російські війська завдали дев'ять ударів, зокрема із застосуванням БпЛА та РСЗВ "Смерч". Поранення отримали двоє людей. Пошкоджено шість приватних будинків, ресторан, приміщення логістичної компанії, АЗС, господарську споруду та п'ять цивільних автомобілів.

У Біленькому через обстріл із РСЗВ "Ураган" та артилерії постраждали двоє людей, пошкоджено сім приватних будинків.

Краматорськ зазнав ударів чотирма авіабомбами КАБ-250 та БпЛА. Пошкоджено 16 приватних будинків і автомобіль.

Дніпропетровщина: ворог застосував дрони та авіабомбу

Вранці 17 вересня повідомлялося про атаки на два райони Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Червоногригорівська та Марганецька громади.

У Синельниківському районі російські війська атакували Богинівську та Васильківську громади. Внаслідок ударів виникли пожежі.

Харківщина: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом доби російські війська атакували 10 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог застосував одну ракету, три КАБ, два БпЛА "Герань-2", два дрони "Молнія" та п'ять FPV-дронів.

Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

Зокрема, пошкоджено СТО, приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, господарську споруду, вантажівку, агрофірму, адмінбудівлю та складське приміщення.

Медики також надали допомогу 62-річному чоловіку, який постраждав 14 вересня внаслідок обстрілу Циркунів.

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Сумщина: загинув чоловік, 15 людей постраждали

На Сумщині протягом доби під ворожим вогнем перебували 13 територіальних громад, повідомили у поліції області.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами загинув 64-річний чоловік. Поранення дістали ще 11 людей, серед них двоє 14-річних дітей.

У Садівській громаді через атаку БпЛА постраждав 30-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок удару дрона поранення дістали троє жінок віком 78, 71 та 56 років.

Крім того, до медиків звернувся 60-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки БпЛА 15 вересня у Середино-Будській громаді.

Через обстріли пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, транспортні засоби й об'єкти цивільної інфраструктури.

Чернігівщина: дрон атакував фермерське господарство

Увечері 16 вересня російські війська атакували "Гераню" фермерське господарство у Сновській громаді. Внаслідок удару виникла пожежа, яку загасили рятувальники, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Загалом протягом доби ворог завдав 25 ударів по Чернігівській області. 14 із них припали на атаки FPV-дронами прикордонних територій.

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