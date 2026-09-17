Ракетний удар РФ по Запоріжжю: постраждали троє людей

Вранці 17 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог цілив по промислових об’єктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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"Жінка та двоє чоловіків дістали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, російські ракети влучили по промислових об’єктах. На одному з них виникла пожежа, також зафіксовані часткові руйнування будівель.

На місцях ударів працюють рятувальники. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Що передувало?

Вранці 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок влучання по об’єкту інфраструктури загинув чоловік, ще четверо жінок отримали травми.

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