Масована атака Київщини дронами та балістикою: пошкоджено 33 об’єкти у чотирьох районах (оновлено)

Російські окупанти атакували Київську область майже весь вчорашній день, всю ніч та ранок сьогодні.

Про це повідомив глава ОВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Масована атака дронами та балістикою була спрямована на мирні населені пункти та цивільні об’єкти.



Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти. Найбільше — у Броварському районі — 14, та Фастівському — 10", - йдеться в повідомленні

Внаслідок ударів РФ пошкоджено приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт.

Водночас загиблих та постраждалих на Київщині немає.

Ліквідація наслідків ворожих ударів триває.

Згодом стало відомо, що під час ранкової атаки ворожих дронів у Броварському районі пошкоджено складське приміщення. Виникла пожежа, яку наразі ліквідовують відповідні служби.



Загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

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