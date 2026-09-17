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Водопостачання у Києві повністю відновили після нічного удару РФ, - "Київводоканал"
На лівому березі Києва під час обстрілу частково призупиняли водопостачання.
Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.
Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.
- Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей.
- Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.
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