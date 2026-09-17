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Новини Обстріли Києва
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Водопостачання у Києві повністю відновили після нічного удару РФ, - "Київводоканал"

Водопостачання тимчасово призупиняли у деяких районах Києва

На лівому березі Києва під час обстрілу частково призупиняли водопостачання.

Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.

Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.
  • Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей.
  • Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.

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Київ (17044) Київводоканал (93) обстріл (36772)
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