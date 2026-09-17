Водопостачання у Києві повністю відновили після нічного удару РФ, - "Київводоканал"

На лівому березі Києва під час обстрілу частково призупиняли водопостачання.

Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У зв’язку з обстрілами було частково призупинене водопостачання на лівому березі та понижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги.

Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі, всі об’єкти підприємства в робочому режимі", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами. ППО знекшодила 131 ціль.

Внаслідок нічного удару РФ по Києву постраждали 16 осіб, зокрема двоє дітей.

Відомо про пошкодження будинків, навчальних закладів та залізничної колії.

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