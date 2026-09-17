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Новини Результат роботи ППО
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РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами: збито 131 ціль, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували Україну  "Калібрами", "Іскандерами", "Оніксами" та БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зокрема противник атакував:

  • протикорабельними ракетами Онікс із Курської області;
  • балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької областей;
  • 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;
  • 10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;
  • 157 ударними БпЛА типу Shahed (більша частина - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Київщина, Запоріжжя та Одещина.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ вдарила по Україні "Калібрами", "Іскандерами" та 157 БпЛА

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ціль:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5916) ППО (4470) ракети (4357) Повітряні сили (3787)
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