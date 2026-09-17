РФ атакувала Україну ракетами та 157 дронами: збито 131 ціль, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 17 вересня російські загарбники атакували Україну "Калібрами", "Іскандерами", "Оніксами" та БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Зокрема противник атакував:

протикорабельними ракетами Онікс із Курської області;

балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької областей;

4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;

157 ударними БпЛА типу Shahed (більша частина - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару - Київщина, Запоріжжя та Одещина.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ціль:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

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