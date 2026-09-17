РФ атаковала Украину ракетами и 157 дронами: сбито 131 цель, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 17 сентября российские захватчики атаковали Украину ракетами "Калибр", "Искандер", "Оникс" и БПЛА различных типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В частности, противник нанес удары:
- противокорабельными ракетами "Оникс" из Курской области;
- баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400/KN-23" из Брянской и Воронежской областей;
- 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря;
- 10 "Бандероль"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря;
- 157 ударными БПЛА типа Shahed (большая часть — реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Миллерово — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Основные направления удара — Киевская, Запорожская и Одесская области.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 цель:
- 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 124 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 36 точках, а также падение сбитых (обломки) в 5 точках.
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