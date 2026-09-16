Частный сектор усиливает ПВО: к проекту Минобороны присоединилась уже 81 компания
К экспериментальному проекту по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны Украины уже присоединилась 81 компания. Всего заявки на участие подали 92 предприятия из различных отраслей и областей.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет Цензор.НЕТ.
К частной ПВО уже присоединилась 81 компания
По состоянию на середину сентября к экспериментальному проекту по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны (ПВО) присоединилась уже 81 компания.
Министерство обороны Украины предоставило этим предприятиям статус уполномоченных на осуществление мероприятий противовоздушной обороны.
92 предприятия подали заявки на участие в проекте
Всего заявки на присоединение к частной ПВО подали 92 предприятия различных форм собственности из разных отраслей и областей Украины. Это операторы и предприятия критической инфраструктуры, а также компании частного сектора.
Как работает система частной ПВО
Напомним, экспериментальный проект по привлечению частного сектора к осуществлению мероприятий противовоздушной обороны стартовал по инициативе Минобороны в конце 2025 года.
Проект призван усилить защиту работников, производственных мощностей и объектов предприятий, которые систематически подвергаются атакам беспилотных средств противника.
Частная ПВО является составной частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства Украины. Группы частной противовоздушной обороны не действуют самостоятельно, а являются частью общей системы под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.
По состоянию на середину июля частная ПВО насчитывала 51 компанию.
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