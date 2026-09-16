Приватний сектор посилює ППО: до проєкту Міноборони долучилася вже 81 компанія

До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони України вже долучилася 81 компанія. Загалом заявки на участь подали 92 підприємства з різних галузей та областей.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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До приватної ППО вже долучилася 81 компанія

Станом на середину вересня до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони (ППО) долучилась вже 81 компанія.

Міністерство оборони України надало цим підприємствам статус уповноваженого на здійснення заходів протиповітряної оборони.

92 підприємства подали заявки на участь у проєкті

Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 92 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору.

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Як працює система приватної ППО

Нагадаємо, експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував за ініціативи Міноборони наприкінці 2025 року.

Проєкт покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.

Приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на середину липня приватна ППО налічувала 51 компанію.

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