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Новини ППО України
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Україна вперше показала пускову установку ЗРК "Корал", що може перехоплювати балістику

Під час оборонної виставки MSPO у Польщі Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет "Корал".

Про це пише "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На оприлюдненому "Укроборонпромом" фото показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

Український ЗРК Корал, що здатен збивати балістику

"Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони.

Як зауважує розробник, у виняткових випадках її також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей", - пише видання.

Характеристики

Ракета має масу 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Український ЗРК Корал, що здатен збивати балістику

Діаметр ракети становить 230/300 мм, довжина - 4,8 м. Розмах крил становить 835 мм, а розмах рулів - 685 мм.

Відомо, що ддослідно-конструкторські роботи за проєктом "Корал" розпочалися у 2016 році. Тоді проєкт ракети фігурував у документах як складова зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

У 2021 році ДККБ "Луч" представило повнорозмірний макет ракети на виставці "Зброя та Безпека-2021".

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Автор: 

ППО (4448) ОПК (369) ЗРК (316)
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Топ коментарі
+14
Комплекс почали розробляти у 16 році - мо дало добро та гроші на початок всіх робот. У 20 році Користельов запросив у гниди 30-50 міліонів доларів на завершення робіт та виробництво комплексів. Був послан гнидою класти асфальт.
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08.09.2026 16:48 Відповісти
+13
ну хоч не Штілерман-Міндіч..
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08.09.2026 16:41 Відповісти
+13
Ви краще покажіть її в роботі, а не на виставці. Щоб в новинах написали, що українське ППО з 10 випущених кацапсячих кинжалів збила 8, а краще 9. І це було правдою.
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08.09.2026 16:44 Відповісти

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