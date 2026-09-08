Україна вперше показала пускову установку ЗРК "Корал", що може перехоплювати балістику

Під час оборонної виставки MSPO у Польщі Україна вперше показала пускову установку зенітних ракет "Корал".

Про це пише "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На оприлюдненому "Укроборонпромом" фото показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

"Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони.

Як зауважує розробник, у виняткових випадках її також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей", - пише видання.

Характеристики

Ракета має масу 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Діаметр ракети становить 230/300 мм, довжина - 4,8 м. Розмах крил становить 835 мм, а розмах рулів - 685 мм.

Відомо, що ддослідно-конструкторські роботи за проєктом "Корал" розпочалися у 2016 році. Тоді проєкт ракети фігурував у документах як складова зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

У 2021 році ДККБ "Луч" представило повнорозмірний макет ракети на виставці "Зброя та Безпека-2021".

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