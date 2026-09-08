Украина впервые продемонстрировала пусковую установку ЗРК "Корал", способную перехватывать баллистические ракеты

В ходе оборонной выставки MSPO в Польше Украина впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет "Корал".

Об этом пишет "Мілітарний", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На опубликованном "Укроборонпромом" фото показан запуск ракеты с самоходной пусковой установки на шасси чешского грузовика Tatra.

"Ракету позиционируют как средство перехвата воздушных и баллистических целей. Ее планируют использовать в составе системы противовоздушной обороны.

Как отмечает разработчик, в исключительных случаях ек также можно применять для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей", - пишет издание.

Характеристики

Ракета имеет массу 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Ее система наведения сочетает инерциальную навигационную систему, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Диаметр ракеты составляет 230/300 мм, длина — 4,8 м. Размах крыльев составляет 835 мм, а размах рулей — 685 мм.

Известно, что опытно-конструкторские работы по проекту "Корал" начались в 2016 году. Тогда проект ракеты фигурировал в документах как составная часть зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.

В 2021 году ДККБ "Луч" представило полноразмерный макет ракеты на выставке "Оружие и Безопасность-2021".

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