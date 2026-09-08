Подготовка к передаче Украине SAMP/T продолжается, по поводу Patriot есть несколько вариантов - Елисейский дворец

Страны, располагающие системами противовоздушной обороны Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине в преддверии зимы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

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Patriot и другие системы: Украине необходимо усилить ПВО

По словам источников, вопрос о дополнительных поставках Patriot в настоящее время обсуждается.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов", — отметили в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский особенно настаивает на усилении противовоздушной обороны в связи с изменениями в тактике и вооружении российских войск.

В то же время потребности Украины могут быть частично удовлетворены системами Patriot. Однако Киеву нужны и другие средства ПВО.

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Франция работает в координации с Италией над передачей Украине системы SAMP/T и ракет Aster.

"Эту потребность могут удовлетворить поставки Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов", — заявили источники.

На вопрос о сроках передачи в Елисейском дворце ответили: "Работа продолжается".

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Во Франции ожидают сложной зимы для Украины

Во Франции осознают, что предстоящая зима будет сложной для Украины из-за российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Источники в Елисейском дворце отметили, что российские удары по городам наносят значительный ущерб и сильно сказываются на гражданском населении.

"Все осознают, что зима будет сложной. В то же время украинцы держатся, и нет сценария, при котором россиянам удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и драматически сказываются на гражданском населении, однако на поле боя россияне не совершают прорыва", — констатировали источники.

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По их словам, в этих условиях необходимо одновременно продолжать военную и финансовую поддержку Украины, а также усиливать давление на Россию.