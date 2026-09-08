Підготовка до передачі Україні SAMP/T триває, щодо Patriot є кілька варіантів - Єлисейський палац

Країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні напередодні зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Patriot та інші системи: Україна потребує посилення ППО

За словами джерел, питання додаткових поставок Patriot наразі обговорюється.

"Це питання зараз обговорюється. Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", — зазначили в Єлисейському палаці.

Президент України Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні протиповітряної оборони через зміни тактики та озброєння російських військ.

Водночас потреби України можуть бути частково задоволені системами Patriot. Однак Києву потрібні й інші засоби ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Віткоффу та Кушнеру за візит: Ви спрацювали краще, ніж системи Patriot

Франція працює у координації з Італією над передачею Україні системи SAMP/T та ракет Aster.

"Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст", — заявили джерела.

На запитання про терміни передачі у Єлисейському палаці відповіли: "Робота триває".

Читайте: Трамп поширив статтю The Washington Post про те, як він може допомогти Україні виробляти ракети до Patriot

У Франції очікують складної зими для України

У Франції усвідомлюють, що майбутня зима буде складною для України через російські удари по об’єктах цивільної інфраструктури.

Джерела в Єлисейському палаці зазначили, що російські удари по містах завдають значної шкоди та сильно впливають на цивільне населення.

"Всі усвідомлюють, що зима буде складною. Водночас українці тримаються, і немає сценарію, за якого росіянам вдалося б прорвати лінію фронту. Їхні удари по містах завдають великої шкоди та драматично позначаються на цивільному населенні, однак на полі бою росіяни не здійснюють прориву", — констатували джерела.

Також читайте: Росія може спробувати втрутитися у вибори в Італії наступного року, - Таяні

За їхніми словами, у цих умовах необхідно одночасно продовжувати військову та фінансову підтримку України, а також посилювати тиск на Росію.