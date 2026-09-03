Росія може спробувати втрутитися у вибори в Італії наступного року, - Таяні

Росія може спробувати вплинути на загальні вибори в Італії, які мають відбутися наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ та віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні перед неформальною зустріччю глав МЗС ЄС у Віклоу, Ірландія, пише італійське інформагентство ANSA.

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Таяні закликав ЄС заздалегідь готуватися до втручання

За словами Таяні, ризик можливого російського втручання стосується не лише Італії, а й інших країн Європейського Союзу, де проходять вибори.

Міністр наголосив, що спроби вплинути на демократичні процеси потрібно виявляти та припиняти заздалегідь.

"Це загальна проблема, проблема, яка стосується всього Європейського Союзу, але не можна виключати, що можуть бути спроби вплинути на вибори в країнах, де проходить голосування", – заявив Таяні.

Він також назвав можливе втручання Росії у вибори неприйнятним.

"Я не виключаю спроб Російської Федерації втрутитися в демократичне життя країн Європейського Союзу, втручатися у вільні демократичні вибори, які проводяться в наших країнах, намагаючись вплинути на волю людей цією ганебною діяльністю", – зазначив глава МЗС Італії.

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Італія посилює захист від кібератак

Таяні розповів, що Італія вже вживає заходів для захисту державних структур від можливих кібератак.

З 1 січня у Міністерстві закордонних справ країни працює окреме генеральне управління, яке відповідає за безпеку. Також у відомстві діє цілодобова операційна кімната для реагування на кіберзагрози.

"Існує генеральне управління, відповідальне за безпеку – як політичну, так і оперативну, – і не випадково працює цілодобова операційна кімната, спеціально для відбиття кібератак", – розповів міністр.

За словами Таяні, значна частина таких атак спрямована проти дипломатичних представництв Італії та Міністерства закордонних справ і пов’язана з російськими хакерами.

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Він також згадав атаку на сайт італійського МЗС під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Італії.

"Я пам’ятаю, що під час першого візиту Зеленського, коли літак приземлився в аеропорту Чампіно, я був там, щоб зустріти українського президента. Тоді відбулася атака на сайт Міністерства закордонних справ", – сказав Таяні.

Окремо міністр висловився про можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, Італія не виступає принципово проти такого рішення, однак необхідно спочатку оцінити юридичні підстави.

"Ми не проти цього в принципі, але нам потрібно подивитися, чи є для цього правові підстави", – сказав Таяні.

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