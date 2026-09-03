Россия может попытаться вмешаться в выборы в Италии в следующем году, – Таяни

Россия может попытаться оказать влияние на всеобщие выборы в Италии, которые должны состояться в следующем году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Виклоу, Ирландия, пишет итальянское информационное агентство ANSA.

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Таяни призвал ЕС заранее готовиться к вмешательству

По словам Таяни, риск возможного российского вмешательства касается не только Италии, но и других стран Европейского Союза, где проходят выборы.

Министр подчеркнул, что попытки повлиять на демократические процессы необходимо выявлять и пресекать заранее.

"Это общая проблема, проблема, которая касается всего Европейского Союза, но нельзя исключать, что могут быть попытки повлиять на выборы в странах, где проходит голосование", — заявил Таяни.

Он также назвал возможное вмешательство России в выборы неприемлемым.

"Я не исключаю попыток Российской Федерации вмешаться в демократическую жизнь стран Европейского Союза, вмешиваться в свободные демократические выборы, которые проводятся в наших странах, пытаясь повлиять на волю людей этой позорной деятельностью", — отметил глава МИД Италии.

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Италия усиливает защиту от кибератак

Таяни рассказал, что Италия уже принимает меры для защиты государственных структур от возможных кибератак.

С 1 января в Министерстве иностранных дел страны работает отдельное генеральное управление, отвечающее за безопасность. Также в ведомстве действует круглосуточная оперативная комната для реагирования на киберугрозы.

"Существует генеральное управление, ответственное за безопасность — как политическую, так и оперативную, — и не случайно работает круглосуточная оперативная комната, специально предназначенная для отражения кибератак", — рассказал министр.

По словам Таяни, значительная часть таких атак направлена против дипломатических представительств Италии и Министерства иностранных дел и связана с российскими хакерами.

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Он также упомянул атаку на сайт итальянского МИД во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Италию.

"Я помню, что во время первого визита Зеленского, когда самолет приземлился в аэропорту Чампино, я был там, чтобы встретить украинского президента. Тогда произошла атака на сайт Министерства иностранных дел", — сказал Таяни.

Отдельно министр высказался о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, Италия не выступает принципиально против такого решения, однако необходимо сначала оценить юридические основания.

"Мы не против этого в принципе, но нам нужно посмотреть, есть ли для этого правовые основания", – сказал Таяни.

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