Росія атакувала Одесу: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 17 вересня Одеса зазнала атаки російських військ. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Станом на 01:54 відомо про трьох постраждалих, серед них - чотирирічна дитина. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
За інформацією Одеської міської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки пошкоджено 19-поверховий житловий будинок. Зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи.
На місці працюють оперативні та комунальні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Оновлення
Стани на 7:00 у місті пошкоджено житлову 19-поверхівку, а також зруйновано приватний житловий будинок, ще один - пошкоджено. Зазнали руйнувань господарські споруди.
Внаслідок російської атаки шестеро постраждалих. Серед них - двоє дітей.
Перші наслідки
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