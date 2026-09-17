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Россия атаковала Одессу: пострадали три человека, среди них 4-летний ребенок
В ночь на 17 сентября Одесса подверглась нападению российских войск. В результате удара был поврежден многоэтажный жилой дом
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.
По состоянию на 01:54 известно о трех пострадавших, среди них — четырехлетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации Одесской городской военной администрации, в результате ночной атаки поврежден 19-этажный жилой дом. Разрушены квартиры с 14-го по 16-й этажи.
На месте работают оперативные и коммунальные службы. Для оказания помощи жильцам развернут оперативный штаб.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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