В результате атаки россиян в Одессе погиб человек, повреждены гаражи и автомобили

Днём 16 августа в результате вражеской атаки на Одессу были повреждены частные гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным, погиб один человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки повреждены частные гаражи и легковые автомобили.

По предварительным данным, к сожалению, погиб один человек.

На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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