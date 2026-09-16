В результате атаки россиян в Одессе погиб человек, повреждены гаражи и автомобили
Днём 16 августа в результате вражеской атаки на Одессу были повреждены частные гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным, погиб один человек.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
- В результате атаки повреждены частные гаражи и легковые автомобили.
- По предварительным данным, к сожалению, погиб один человек.
- На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль