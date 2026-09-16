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Новости Атака дронов на Одессу
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В результате атаки россиян в Одессе погиб человек, повреждены гаражи и автомобили

Враг атаковал Одессу

Днём 16 августа в результате вражеской атаки на Одессу были повреждены частные гаражи и легковые автомобили. По предварительным данным, погиб один человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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  • В результате атаки повреждены частные гаражи и легковые автомобили.
  • По предварительным данным, к сожалению, погиб один человек.
  • На месте работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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Одесса (8475) Одесская область (4757) Одесский район (775)
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