Идентифицированы 10 российских летчиков, которые участвовали в ракетных ударах по Одесщине в июле, - "Книга палачей"

Проект "Книга палачей украинского народа" установил личности десяти российских военных летчиков, которые, по его данным, участвовали в ракетных ударах по портовой и логистической инфраструктуре Одесской области в июле 2026 года.

Об этом сообщили в проекте "Книга палачей украинского народа", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в июле Россия усилила атаки на портовую и логистическую инфраструктуру Одесской области с применением беспилотников и управляемых авиационных ракет Х-59М2А.

К ударам, по данным проекта, привлекались самолеты Су-34М и Су-35С из состава 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний Минобороны РФ и 929-го государственного летно-испытательного центра.

Российские самолеты взлетали с аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ, а пуски ракет осуществлялись из воздушного пространства в районах Раздельного и Межводного во временно оккупированном Крыму.

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Кого идентифицировала "Книга палачей"

В проекте назвали десять российских военных, причастных к этим атакам: майора Станислава Гасанова, капитана Владислава Калиниченко, подполковника Сергея Звягина, капитана Ивана Зинина, Дмитрия Тихонова, майора Дмитрия Барского, капитана Виктора Спичку, майора Павла Малихина, капитана Александра Симаченко и подполковника Андрея Рюмина.

Они выполняли задачи в качестве командиров и штурманов самолетов Су-34М и Су-35С в составе российских авиационных подразделений.

"Каждое военное преступление будет расследовано, каждый военный преступник — установлен, найден, а в перспективе — наказан", — подчеркнули авторы проекта.

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Удары РФ по портам Одесской области

По данным "Книги палачей", порты Большой Одессы обеспечивали около 90% морских поставок украинского зерна. Российские удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам затрудняют его экспорт и создают риски для глобальной продовольственной безопасности.

В частности, 19 июля в результате удара тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по судну GOLDEN LEO вблизи Одессы погибли девять членов экипажа и лоцман.

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