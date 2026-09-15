Ідентифіковано 10 російських льотчиків, яких залучали до ракетних ударів по Одещині в липні, - "Книга катів"

Проєкт "Книга катів українського народу" ідентифікував десятьох російських військових льотчиків, яких, за його даними, залучали до ракетних ударів по портовій та логістичній інфраструктурі Одещини у липні 2026 року.

Про це повідомили у проєкті "Книга катів українського народу", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у липні Росія посилила атаки на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області із застосуванням безпілотників та керованих авіаційних ракет Х-59М2А.

До ударів, за даними проєкту, залучали літаки Су-34М і Су-35С зі складу 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ і 929-го державного льотно-випробувального центру.

Російські літаки злітали з аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області РФ, а пуски ракет здійснювали з повітряного простору в районах Роздільного та Міжводного у тимчасово окупованому Криму.

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Кого ідентифікувала "Книга катів"

У проєкті назвали десятьох російських військових, яких залучали до цих атак: майора Станіслава Гасанова, капітана Владислава Калініченка, підполковника Сергія Звягіна, капітана Івана Зініна, Дмитра Тіхонова, майора Дмитра Барського, капітана Віктора Спічку, майора Павла Малихіна, капітана Олександра Сімаченка та підполковника Андрія Рюміна.

Вони виконували завдання як командири та штурмани літаків Су-34М і Су-35С у складі російських авіаційних підрозділів.

"Кожний воєнний злочин буде розслідувано, кожний воєнний злочинець – встановлений, знайдений, а в перспективі – покараний", – наголосили автори проєкту.

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Удари РФ по портах Одещини

За даними "Книги катів", порти Великої Одеси забезпечували близько 90% морського постачання українського зерна. Російські удари по портовій інфраструктурі та цивільних суднах ускладнюють його експорт і створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Зокрема, 19 липня внаслідок удару трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 по судну GOLDEN LEO поблизу Одеси загинули дев’ятеро членів екіпажу та лоцман.

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